【新興国通貨】ドル人民元は7.16台後半＝中国人民元 ドル人民元はやや上値が重い展開。ドルオフショア人民元は7.18台前半から7.1670台まで売りがでた。オンショアも朝は7.1777を付けたが、その後7.16台後半を付けた。 USDCNY7.1681