【新興国通貨】ドルメキシコペソは18.65前後 9日に直近の安値となる18.55を付けたドルメキシコペソは、米国とブラジルとの対立を受けた中南米通貨売りに18.70前後までドル高ペソ安の場面も、その後は少しペソ高となるなど、ペソ高傾向が継続している。 USDMXN18.657