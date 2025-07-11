SH-T04C シャープは、5Gに対応した約10.1型SIMフリータブレット「SH-T04C」を発売した。直販価格は61,800円。 約10.1型、解像度WUXGA(1,920×1,200ドット)の液晶ディスプレイを搭載。映像や文書を見やすく表示するので、商談時の資料の提示や店頭での商品説明など、ビジネスシーンでも活用できるとする。SIMはeSIM。 CPUには「Snapdragon 695 5G mobile platform」を採用。データ容量の大きい