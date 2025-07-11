世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。7月5日（土）の放送では、カナダ・バンクーバーにあるジェリコビーチを特集した。【映像】もう一度、風を切って走る喜びを…障がいのある人にセーリングの自由を届ける大学生たち住宅地の一角にあるジェリコビーチ。この港には、障がいのある人にヨット体験のプログラムを提供するボランティア団体がある。もう二度とセーリングできないかもしれない…。そんな人たちに、もう一