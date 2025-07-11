（台北中央社）東京で11月に開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」に、台湾から11競技に78人の選手が出場する。教育部（教育省）体育署の洪志昌（こうししょう）副署長は10日、今後も引き続きリソースを投入し、選手をサポートする方針を強調した。台湾の選手が出場するのは、陸上、水泳、射撃、卓球、バドミントン、テニス、ボウリング、バスケットボール、空手、テコンドー、オリエンテーリング。台湾は昨年