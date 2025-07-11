東京商工リサーチ新潟支店によりますと、魚沼市十日町の「貸衣裳タカラ」が６月30日、新潟地裁長岡支部に自己破産を申請しました。負債総額は約3億円です。1984年に法人組織となった老舗企業で、主にブライダルや七五三、成人式などのイベント事向けに貸衣装サービスを展開。中越地区を拠点に複数の店舗を設け、一般顧客対象にサービスを手がけてきました。しかし近年はブライダル需要が縮小するほか、少子化を