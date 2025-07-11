中本パックス [東証Ｓ] が7月11日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比31.3％増の6.9億円に拡大したが、3-8月期(上期)計画の15億円に対する進捗率は46.4％となり、5年平均の45.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.7％→6.1％に改善した。 株探ニュース