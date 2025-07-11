11日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝146円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ58銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円51銭前後と12銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース