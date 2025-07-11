Wリーグプレミアのトヨタ自動車アンテロープスは7月10日、パレイルセアネヘイララ紀子が退団することを発表した。 ニュージーランド出身で現在25歳のパレイは、182センチのセンター。明星学園高校から東京医療保健大学へ進学すると、2021－22シーズンにシャンソン化粧品シャンソンVマジックへ入団。2023－24シーズンからトヨタ自動車へ移籍した。在籍2年目の昨シ&#1