中国南部の海南省にある臨高灯台がこのほど、国際航路標識機関（IALA）により「2025年度歴史的灯台」の称号を授与されました。臨高灯台は海南省臨高県北端の岬に設置されており、三方を海に囲まれ、瓊州海峡の重要な航行補助標識として機能してきました。1894年に建てられ、海南島に現存する最も歴史の古い近代的な灯台であり、IALAが1998年に選定した「世界各国の歴史的に特に重要な灯台100選」の一つでもあります。海口航路標識