フジファブリックの山内総一郎が、avex内cutting edgeよりソロメジャーデビュー。また、ソロプロジェクト A-UN(読み:あうん)を立ち上げ、第1弾として7月16日より毎週水曜日に新曲の一部を公開することと、18日より毎週金曜日に生配信を行うことが決定した。 (関連:【映像あり】山内総一郎、初のソロライブ『The Hole In The Wall』アフタームービー) 本情報は、7月9日に東京 EX THEATER