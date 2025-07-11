元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が、７月11日にテレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「FOOT×BRAIN＋」に出演。若かりし頃のプロ意識の低さを明かした。セレッソ大阪のアカデミー育ちで、2006年に弱冠16歳でトップチームとプロ契約を結んだ柿谷氏。当時から期待されていたなか、本人は「とんでもない人間だった」と振り返る。「天才少年みたいな扱い方をされて、一生懸命やるのが恥ずかしいと。自分が取られたボールをスラ