11日（日本時間）に行われた卓球のWTT USスマッシュ2025女子シングルス3回戦で、世界ランキング23位の日本の橋本帆乃香が同4位の中国・王芸迪（ワン・イーディー）から金星を挙げた。カットマンの橋本は序盤からペースをつかむと、第1ゲームを11-9でものにする。続く第2ゲームもカットのラリーから浮いたボールを強打するパターンで得点を重ねて奪う。第3ゲームも終盤に連続ポイントで追いすがる王を振り切り、3-0（11-9/11-5/11-9