日本人の大腸がん患者の5割に、大腸菌など一部の腸内細菌が分泌するコリバクチン毒素が関係する遺伝子変異が見つかった。しかもこの変異は、50歳未満の若年患者に多く、高齢者の3.3倍におよんだのだ。大腸がんの超早期にみつかる“がん化促進変異”の一部にも、コリバクチン毒素が関係していることがわかり、研究者は「近年、日本でも増加している若年性大腸がんの重要な発症要因の可能性がある」と指摘している。発がん性物