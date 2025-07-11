丸八倉庫が上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、２５年１１月期連結業績予想について、売上高を５１億円から５０億円（前期比０．２％増）へ、営業利益を６億６０００万円から５億５０００万円（同１１．２％減）へ、純利益を４億２０００万円から３億５０００万円（同６１．２％減）へ下方修正したものの、アク抜け感から買われているようだ。 保管料収入などの減少に加えて、新規設備投資の前倒し実施に伴う初期コストの