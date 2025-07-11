午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４０、値下がり銘柄数は４３５、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に銀行、海運、鉄鋼、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気・ガス、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS