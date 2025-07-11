こいつ！マジか!!６月のある週末、夜遅く山手線に乗った。遅いといってもまだ22時過ぎで、深夜ではない。だが結婚して以降、仕事が終わると事務所の車で直帰し、休みの日も夜に出歩くことがほぼなくなった私にとっては十分遅く、チャレンジングな時間だった。土曜の夜ということもあってか、ホームで電車を待っている人たちの大半が、気持ちよく酔っ払っていた。大声で笑い合ったり、肩を組み合ったり、とても楽しそう。（都会の夜