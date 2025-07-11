「第73回 和歌山港(みなと)まつり花火大会」が、2025年7月26日(土)に開催されます。 第73回 和歌山港(みなと)まつり花火大会 開催日： 7月26日(土) 17:00〜20:50(※ドローンショー及び花火の打ち上げは20:05〜)会場： 和歌山港中ふ頭万トンバースアクセス： 南海電鉄「和歌山港駅」から徒歩約10分内容： ドローンショー(約15分)＋花火(約30分)主催： 港まつり実行委員会(事務局：和歌