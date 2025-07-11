国土交通省は今年度、南海トラフ地震などの大規模地震により崩れる恐れがある３９道府県の高速道路、国道の盛り土計約３５０か所の耐震化に乗り出す。昨年１月の能登半島地震では高速道路や国道の数十区間で盛り土が崩れ、復旧・復興の遅れにもつながった。国交省は地方自治体にも所管する道路の点検を求め、耐震化を促す。国交省北陸地方整備局によると、能登半島地震では同半島を縦断する「能越自動車道・のと里山海道」の盛