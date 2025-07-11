去年、関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、埼玉県所沢市で起きた強盗致傷事件で、実行役として起訴された男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。起訴状によりますと、和佐裕夢被告（28）は去年10月、ほかの3人の仲間らとともに所沢市の民家に押し入り、80代の夫婦を縛り、夫を包丁で切りつけるなどしたうえ、現金やクレジットカードを奪った罪に問われています。11日、さいたま地裁で行われた初公判で、裁判長から起訴