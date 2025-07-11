【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■楽曲制作や“音楽の未来”に関するトピックスも 宇多田ヒカルと、歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリの対談コンテンツが、ソーシャル経済メディア『NewsPicks』にて公開されることが明らかとなった。 ユヴァル・ノア・ハラリは、『NEXUS 情報の人類史』『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』など、数々の国際的ベストセラーを執筆してきた歴史学者。 対談は