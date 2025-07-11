セントチヒロ・チッチ、ハシヤスメ・アツコがそれぞれ自身のSNSを更新し、元BiSHのメンバーの集合ショットを投稿した。 【写真】元BiSHのメンバー全員が集まったエモいショットを投稿したセントチヒロ・チッチ ■10周年を迎えたBiSHがカラオケボックスに集結 2015年5月27日にインディーズデビューしたBiSHが10周年を迎えた。セントチヒロ・チッチはXに「全員で集まれた日10歳おめでとう」とコメント