俳優・芳根京子が自身のInstagramを更新し、生田絵梨花、岡崎紗絵とのオフショットを投稿した。 【写真】芳根京子と岡崎紗絵が生田絵梨花を挟んで撮影した仲良し3人の笑顔ショット ■生田絵梨花のライブに仲良しの芳根京子＆岡崎紗絵が駆けつけた 現在、生田絵梨花は全国ツアー『Erika Ikuta Tour 2025『bitter candy』」の真っ最中。 芳根は「先日いくちゃんのライブを観させてもらいました！」と報告。続けて、「いろ