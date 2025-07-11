【Uru 『ドライフラワー』cover official audioを元記事で視聴する】 原曲に敬意を表して再解釈し、新たな魅力を引き出すカバー曲は、未開拓の音楽やシンガーを知るきっかけになる。今回は人気のカバー曲20選を紹介する。2025年注目のカバーアルバムも要チェックだ。 ■カバー人気曲20選 1.「ドライフラワー」Uru2.「今夜はブギー・バック feat. 清水翔太＆SHUN 」加藤ミリ