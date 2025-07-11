シイエヌエス [東証Ｇ] が7月11日後場(15:00)に決算を発表。25年5月期の連結経常利益は前の期比10.0％減の5.8億円になり、従来予想の6.7億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。26年5月期も前期比1.7％減の5.7億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当50円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.3％増の1.4億円に伸