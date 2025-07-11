ローソンは7月15日から、創業50周年を記念して、牛乳やナショナルブランド（NB）の菓子・カップ麺など計9品を“復刻パッケージ”で全国発売する。NBメーカー各社の協力を得て、1970年代当時のデザインを再現した。対象商品は、1975年に同社初のプライベートブランド（PB）商品として登場した「成分無調整牛乳」（税込257円）をはじめ、50年以上にわたって親しまれてきたロングセラー品。幅広い世代に“懐かしさ”や“昭和レトロな