【「X68000 Z2 専用モニター」クラウドファンディングプロジェクト】 実施期間：7月11日19時～7月30日23時59分 支援形式：購入型クラウドファンディング（リターン＝商品） 支援金額：1口 35,000円～ 目標金額：3,300万円 瑞起は、「X68000 Z2 専用モニター」のクラウドファンディングを7月11日19時より開始する。また、2