ウェールズ戦の後半、水分補給する日本フィフティーン＝5日、ミクニワールドスタジアム北九州ラグビー日本代表は12日、ノエビアスタジアム神戸でウェールズ代表とのテストマッチ第2戦に臨む。直射日光を避けるため屋根は閉じられる見通しだが、炎天下の午後2時開始だった第1戦に続いて午後2時50分のキックオフ。暑さの厳しい日中の2連戦となったことが物議を醸している。5日に北九州市で行われた試合は国際統括団体ワールドラ