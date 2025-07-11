今日11日はオホーツク海高気圧が北日本付近に張り出し、北海道や東北の太平洋側、関東には冷涼な空気が流れ込んでいます。東京都心の14時30分までの最高気温は25.1℃と16日ぶりに真夏日(最高気温30℃以上)から解放されています。今日11日北海道の太平洋側〜関東は涼しい空気に包まれる今日11日は、梅雨前線は関東の南岸まで南下しています。また、オホーツク海高気圧が北日本付近に張り出し、北海道や東北の太平洋側、関東には冷