中央大学バレーボール部男子部は8日、8月8日（金）午後に行われる現役選手とOBによる対戦の、第1弾メンバーを発表した。 今回発表されたのは大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズに所属する柿崎晃と山根大幸、ウルフドッグス名古屋に所属する山粼真裕と澤田晶の4名で、いずれも2025年3月に中央大学を卒業したメンバーとなった。 6月に行われた東日本