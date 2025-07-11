不登校の子どもや保護者の思いに耳を傾ける「『登校拒否』を考える交流会」が１２日、鎌倉市大船２丁目の市立大船小学校で開かれる。湘南教職員組合などでつくる実行委員会の主催。不登校の原因を本人や家庭に求めるのではなく、学校や社会の問題として捉えようと年３回、開催している。主催者は「子どもや親の思いを共有する場にしたい」と来場を呼びかけている。午後２〜４時。申し込み不要で無料。問い合わせは、実行委員