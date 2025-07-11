イオンリテール南関東カンパニーは、神奈川県相模原市の商業施設「イオン相模原ショッピングセンター」（南区古淵）を、7月18日に全館リニューアルオープンする。子育て層に照準を当て、子どもも親も安心して遊び、学べ、くつろげる場所に変える。【こちらも】長野のイオンモール須坂、10月3日グランドオープンへ約170の専門店集結リニューアルは2023年11月に1階の食品・ヘルス&ビューティフロアを先行して実施している