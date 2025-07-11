ポケモン社は11日、睡眠研究所である『筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（IIIS）』と合同で『睡眠と労働生産性』に関する新たなる調査結果を発表した。睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』では、これまでに10億回以上の睡眠が計測されており、今回の調査のテーマは「睡眠と労働生産性」。日本のユーザー約8万人を対象に実施し、調査の結果、ソーシャルジェットラグがあるユーザー群は、健康的な睡眠を取るグループと比較して、