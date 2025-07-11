ローソンは7月15日より、ふんわり食感にリニューアルした手巻おにぎりを全国のローソン店舗で販売する。担当者は「手巻おにぎりの機械を刷新しました。多くの方に、ふんわり食感のおにぎりを楽しんでもらえたら幸いです」とアピールする。全国のローソン店舗で、ふんわり食感の手巻おにぎりが発売へ(対象店舗は14,022店：2025年5月末時点、ローソンストア100を除く、一部商品はナチュラルローソンを除く)○■どんなおにぎりが発売