大阪・関西万博で夏休み期間中「毎日が花火大会」となることが11日、発表された。7月19日〜8月31日の毎日「ミニ花火大会」が行われる。【写真】パビリオン＆大屋根リングの上に打ち上がる大阪・関西万博の花火大阪の夏の風物詩「天神祭」とコラボレーションした花火の打ち上げも予定。万博公式サイトでは「万博会場でしか体験できない夏の夜をお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております」と呼びかけている。■日程