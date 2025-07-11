バンダイスピリッツは、『カードキャプターさくら』より「ケロちゃんPCクッション」(7,590円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2025年11月発送予定。本商品は家やオフィスでの長時間のPC作業に最適な、ぬいぐるみ型クッションとアームレストがセットになっており、シーンに合わせて使い分けが可能な3WAY(アームレスト着用時クッション・アームレスト単体・クッション単