元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が10日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）が番組初の女性ゲストとして出演。自身が飲む水についてのこだわりを明かした。ドラマの撮影時には自分で3食つくり、水も持っていくと明かした。若槻千夏から「水は現場にあるでしょ？」と聞かれ、田中は「自分のお水がいい」と主張。「pH（ペーハー）7・4のお水」と補足した。アンミカも「pH7・4にこだわってる」と明かして