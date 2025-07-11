6月14日よりアメリカで開催されてきたクラブワールドカップ2025（CWC）も決勝を残すのみとなり、決勝はチェルシーVSパリ・サンジェルマンの欧州対決となった。やはり欧州勢の実力はずば抜けているが、他大陸クラブの奮闘も見逃せない。大会を盛り上げてくれた勢力の1つがブラジル勢だ。ブラジル勢はベスト16にパルメイラス、ボタフォゴ、フラメンゴ、フルミネンセの4チームを送り込み、そのうちフルミネンセはベスト4まで駒を進め