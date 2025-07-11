ファミリーマートは、夏休みや行楽シーズンを迎え、需要が高まる時期に合わせた販促キャンペーンとして、7月15日から4週間にわたり「お買得クーポン」の配布を全国の店舗で実施する。おむすびやパン、麺類などを対象としたクーポンを通じて、買い上げ点数を増やし、客単価の向上による売上最大化を目指す。お買得クーポン例キャンペーンは7月15日から8月11日までの4週間、2つの期間に分けて実施する。第1弾の7月15日から28日までと