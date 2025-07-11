BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは8月1日、プラモデルブランド『30 MINUTES LABEL』の国内3号店を、東京都渋谷区にある「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」内にオープンする。『30 MINUTES LABEL』『30 MINUTES LABEL』は、「時間を忘れて楽しむ30分」をテーマに展開するプラモデルブランド。ロボットプラモデルの「30 MINUTES MISSIONS」、ガールズプラモデルの「30 MINUTES SISTERS」、ファンタジー要素が