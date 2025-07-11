タレントのさとう珠緒が10日、自身のインスタグラムを更新。俳優の小沢真珠（48）、山田まりや（45）との3ショット写真を披露した。【写真】「可愛さが奇跡すぎる」和食ランチで女子会3ショットを披露したさとう珠緒＆小沢真珠＆山田まりやさとうは「昨日は、真珠ちゃんと、まりやちゃんと和食ランチしながらビールも飲んじゃいました」「まりやちゃんとは、ついこの前ピュアチャンの収録で久しぶりに会ったばかりだったんだけ