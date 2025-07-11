西島秀俊が公式Instagramを更新し、芳根京子、迫田孝也と食事をしている様子を公開した。 参考：【ネタバレあり】『真犯人フラグ』“正攻法”な結末に西島秀俊ら出演者の迫真の演技に拍手 西島は大のスイーツ好きで、Instagramではたびたび「今日のスイーツ」として楽しそうにケーキなどを食べている様子を公開している。 この日投稿された写真には、お椀に入ったほうじ茶アイスと対面している西島の