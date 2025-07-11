東京・豊島区のホテルで当時17歳の少女に客とみだらな行為をさせたとして、派遣型風俗店の経営者の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者「エレガンス」の経営者・菅原禎正容疑者（55）は去年9〜10月にかけて当時17歳だった少女の年齢を確認せずに雇い、豊島区のホテルで50代の客とみだらな行為をさせた疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、少女は採用時の年齢確認で知人の学生証を提示していて、菅原容