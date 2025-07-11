「高校野球埼玉大会・２回戦、浦和学院−本庄第一」（１１日、大宮公園野球場）優勝筆頭候補である浦和学院と実力校の本庄第一との一戦で、珍しい場面があった。初回２死で浦和学院のプロ注目強打者・垣内凌外野手（３年）が打席へ入ると、同校のスタンドからバースデーソングの合唱が行われた。歌い終わると、相手の本庄第一ベンチとスタンドが一緒に拍手。厳しい戦いが予想される試合開始直後ながら、心温まる光景となった