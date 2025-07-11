特殊詐欺でだまし取った金をATMから引き出して盗んだとして、特殊詐欺グループの高校生の少年ら2人が逮捕されました。【映像】詐欺金を引き出し盗んだか 高校1年の少年ら2人逮捕茨城県鉾田市に住む高校1年生の少年（17）ら2人は仲間と共謀して4月、80代の男性から少年らが管理する口座に金を振り込ませ、現金約265万円を引き出し盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、少年ら2人はリクルート役で、「現金を引き出