バドミントン男子の桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）が腰椎椎間板ヘルニアと診断され、腰の状態を改善させるため手術を受けると１１日、所属マネジメント事務所が発表した。手術後はリハビリを開始し、復帰に向けて専念するとした。桃田は「ここ数年、腰に対する不安を抱えながらプレーしていましたが、所属チームであるＮＴＴ東日本にしっかり貢献することもそうですが、バドミントンの普及活動にももっと力を入れていきたいと思い