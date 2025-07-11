最新作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』の世界に、心も味覚もたっぷり浸れるコラボカフェの開催が決定した。『デッドプール＆ウルヴァリン』公開時にも開催された人気企画が帰ってくる。 「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFE inspired by ファンタスティック・フォー」として、東京・渋谷に7月15日より15日間限定でオープン。店内では、“ファンタスティック４”のメンバーである