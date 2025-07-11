今週末も中国地方は、午後は天気の急変に注意が必要です。急な雷雨や激しい雨の降る所があるでしょう。屋外でレジャーをする際は、特に空模様の変化に注意が必要です。また、週明けの14日(月)は、中国地方で梅雨明け以降、久々の広い範囲での雨となりそうです。今日11日(金)夜のはじめ頃まで激しい雨や落雷に注意今日11日(金)昼過ぎの中国地方は、強い日射や湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、所々に雨雲が発生し雷を