１０日、福建大劇院でリハーサルをする中米の青少年。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州7月11日】中国福建省福州市で10日、「平和を歌おう」をテーマとした2025「鼓嶺縁」中米青少年合唱ウイークが開幕し、両国の約30の合唱団から千人余りが参加した。中国人民対外友好協会と福建省人民政府が共催した。（記者/魏培全）１０日、開幕式で歌声を響かせる中米の青少年。（福州＝新華社記者／魏培全）１０日、開幕式で合唱す