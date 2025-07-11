【アズールレーン ヤーデ】 2026年7月 発売予定 価格：17,600円 エレガントは、フィギュア「アズールレーン ヤーデ」を2026年7月に発売する。価格は17,600円。 本商品はスマートフォンゲーム「アズールレーン」より鉄血所属の軽空母「ヤーデ」を1/7スケールフィギュア化したもの。キャラクター